22 Августа 2022
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Общество Свердловская область
день города в Академическом (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге площадки Дня города посетили 930 тысяч человек

Площадки Дня города, прошедшего в Екатеринбурге в минувшую субботу, посетили 930 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

При этом 182 тысячи горожан и гостей столицы Урала побывали на мероприятиях Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест". Также была организована слаженная работа правоохранительных органов, что позволило обеспечить безопасное пребывание на всех праздничных площадках.

Кроме этого, в течение всего дня трудились специальные уборочные бригады: рабочие собирали мусор, очищали урны и контейнеры, поддерживая таким образом чистоту. А в темное время суток службы благоустройства задействовали более 20 единиц техники и более 100 дорожных рабочих на подборке случайного мусора и уборке урн. В итоге дорожно-эксплуатационные управления и "Спецавтобаза" за сутки вывезли из Екатеринбурга более 143 тонн мусора.

Напомним, столице Урала исполнилось 299 лет. В следующем году Екатеринбург отпразднует 300-летний юбилей.

Теги: День города, площадки, праздник, Екатеринбург



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