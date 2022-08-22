В Екатеринбурге площадки Дня города посетили 930 тысяч человек

Площадки Дня города, прошедшего в Екатеринбурге в минувшую субботу, посетили 930 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

При этом 182 тысячи горожан и гостей столицы Урала побывали на мероприятиях Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест". Также была организована слаженная работа правоохранительных органов, что позволило обеспечить безопасное пребывание на всех праздничных площадках.

Кроме этого, в течение всего дня трудились специальные уборочные бригады: рабочие собирали мусор, очищали урны и контейнеры, поддерживая таким образом чистоту. А в темное время суток службы благоустройства задействовали более 20 единиц техники и более 100 дорожных рабочих на подборке случайного мусора и уборке урн. В итоге дорожно-эксплуатационные управления и "Спецавтобаза" за сутки вывезли из Екатеринбурга более 143 тонн мусора.

Напомним, столице Урала исполнилось 299 лет. В следующем году Екатеринбург отпразднует 300-летний юбилей.