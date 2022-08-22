Малофеев предложил назвать улицу в Киеве в честь Дарьи Дугиной

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в своём Telegram-канале высказался о гибели Дарьи Дугиной, заявив, что "лучшей памятью будет улица в Киеве, названная её именем".

Малофеев говорит, что в день трагедии он расстался с Дашей и еë папой, философом Александром Дугиным, в 21:25, сразу после фестиваля "Традиция".

"Александр Гельевич сел в Дашину машину, а Даша – в его. Интересно, что за полчаса до того Даша шутила, что она – папин телохранитель. Охраняет его на этом фестивале от поклонников и городских сумасшедших. Эти слова оказались пророческими. Даша приняла на себя удар, направленный против отца. Она и была таким воином, храбрым человечком, яркой и очень смелой, отважной девочкой. И сейчас Господь призвал её в Своё воинство, в Царствие Небесное. Туда, куда призывают мучеников за Христа. Она и стала мученицей", - написал Малофеев.

Для её друзей, родителей, соратников, всех тех, кто вместе с ней строил большой Русский мир, священную Великую Россию, её утрата – залог того, что мы никогда не свернем с выбранного пути.

"Лучшей памятью для Даши будет улица имени Дарьи Дугиной в Киеве. И мы обязательно назовем её именем эту улицу. А для этого сначала перестроим Киев и все другие города Украины в составе будущей Великой России", - написал Малофеев.

Напомним, 20 августа Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и её отец, философ Александр Дугин. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе. По одной из версий, покушение планировалось на философа. Позже стало известно, что за автомобилем Дарьи Дугиной перед её убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие. По данным Mash, судя по показаниям биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети.