Шольц планирует договориться с Канадой о замене российского сырья

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Канаду, где намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.

DPA сообщает, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода.

Кроме того, Шольц намерен обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.

На прошлой неделе канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявлял, что Канада в краткосрочной перспективе не сможет оказать существенную помощь ЕС с поставками газа. Трюдо отметил, что собирается обсуждать этот вопрос в ходе встречи с канцлером Германии, пишет Regnum.