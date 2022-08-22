Украинский мэр Авдеевки признал, что в городе ждут Россию

В прифронтовой Авдеевке, за которую уже несколько недель идут бои, до сих пор остаются около 2500 местных жителей. Об этом пишет Politico.

Издание полагает, что объявленная Киевом "обязательная эвакуация" из Донбасса связана с критикой западных организаций, что Украина мало делает для защиты гражданского населения в зонах боевых действий.

Украинский мэр пока еще оккупированной Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что около 10% жителей ни за что не хотят уезжать, прячась по подвалам. Из них около 80 детей. И лично он за то, чтобы насильно вывезти людей.

"Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или они говорят, что пережили 2014-15 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", - сказал Барабаш.

На днях он заявил, что с 1 сентября будет полностью эвакуирована Авдеевская больница. В городе не останется ни одного врача.

До февраля с.г. в Авдеевке официально проживали более 30 тыс. человек. До 2014 года город входил в Донецкую агломерацию. В последние годы из Донецка в Авдеевку, до которой около 10 километров, стали ездить через Россию.

В ДНР заявляют, что Авдеевку будут окружать с юга и севера, чтобы взять в кольцо. И на этом направлении есть продвижения.