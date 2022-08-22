Украинский мэр Авдеевки признал, что в городе ждут Россию

22 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
украинский танк, ВСУ, Авдеевка (2017) | Фото: BBC Том Барридж

Украинский мэр Авдеевки признал, что в городе ждут Россию

В прифронтовой Авдеевке, за которую уже несколько недель идут бои, до сих пор остаются около 2500 местных жителей. Об этом пишет Politico.
Читайте также:

Издание полагает, что объявленная Киевом "обязательная эвакуация" из Донбасса связана с критикой западных организаций, что Украина мало делает для защиты гражданского населения в зонах боевых действий.

Украинский мэр пока еще оккупированной Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что около 10% жителей ни за что не хотят уезжать, прячась по подвалам. Из них около 80 детей. И лично он за то, чтобы насильно вывезти людей.

"Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или они говорят, что пережили 2014-15 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", - сказал Барабаш.

На днях он заявил, что с 1 сентября будет полностью эвакуирована Авдеевская больница. В городе не останется ни одного врача.

До февраля с.г. в Авдеевке официально проживали более 30 тыс. человек. До 2014 года город входил в Донецкую агломерацию. В последние годы из Донецка в Авдеевку, до которой около 10 километров, стали ездить через Россию.

В ДНР заявляют, что Авдеевку будут окружать с юга и севера, чтобы взять в кольцо. И на этом направлении есть продвижения.

Теги: ДНР, Авдеевка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети