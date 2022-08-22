СМИ: Турция за семь месяцев удвоила импорт российской нефти

Турция с начала 2022 года нарастила импорт российской нефти на 104% относительно аналогичного периода прошлого года. Теперь в Турцию поставляется ежедневно около 200 тыс. баррелей нефти, передает Reuters.

Только один НПЗ Tupras закупает ежедневно 111 тыс. баррелей в сутки (против 45 тыс. в прошлом году).

Если темпы закупки российской нефти Турцией не упадут, то может быть побит и рекорд 2019 года – тогда в Турцию поставлялось ежедневно 209 тыс. баррелей.

Правда, уже в начале декабря 90% поставок может коснуться европейское энергетическое эмбарго в отношении российских углеводородов.