1 сентября церемония поднятия флага пройдет во всех школах Екатеринбурга

1 сентября гимн прозвучит во всех 165 школах Екатеринбурга. В каждой из них также поднимут триколор, сообщили Накануне.RU в департаменте образования города.

О том, как будут проходить подобные мероприятия, Накануне.RU писало ранее, когда церемония поднятия флага и исполнение гимна прошла в школе № 16 в Академическом районе. На ней присутствовал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, который вместе с кадетами и поднял флаг.

Церемония поднятия триколора в образовательных учреждениях - это новая инициатива общественности, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что с 1 сентября она будет распространена не только по Свердловской области, но и по всей стране. Биктуганов также отмечал, что подобная традиция необходима, чтобы в молодом поколении было сформировано жизнелюбие.