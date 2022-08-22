22 Августа 2022
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Образование Свердловская область
1 сентября первоклассники (2017) | Фото: Накануне.ru

1 сентября церемония поднятия флага пройдет во всех школах Екатеринбурга

1 сентября гимн прозвучит во всех 165 школах Екатеринбурга. В каждой из них также поднимут триколор, сообщили Накануне.RU в департаменте образования города.

О том, как будут проходить подобные мероприятия, Накануне.RU писало ранее, когда церемония поднятия флага и исполнение гимна прошла в школе № 16 в Академическом районе. На ней присутствовал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, который вместе с кадетами и поднял флаг.

Церемония поднятия триколора в образовательных учреждениях - это новая инициатива общественности, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что с 1 сентября она будет распространена не только по Свердловской области, но и по всей стране. Биктуганов также отмечал, что подобная традиция необходима, чтобы в молодом поколении было сформировано жизнелюбие.

Теги: гимн, флаг, 1 сентября, школа



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