Европейские политики не уверены, что зимой сохранится поддержка Киева

Официальные лица во многих странах Европы все чаще обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть из-за суровой зимы, когда будет нехватка топлива и еще больше вырастут цены на продукты. Об этом пишет CNN.

Многие страны могут решить, что им лучше стать посредником между Россией и Киевом. А обязанность добровольно сократить зависимость от российского газа на 15% может остаться пустым обещанием, когда наступят холода, говорят еврочиновники на условиях анонимности. Также в Европе не понимают, чего конкретно хотят от продолжающихся боевых действий. Поэтому огромное значение будет иметь пропаганда.

"Зеленский должен продолжать свою пиар-магию и продвигать идею о том, что Украина все еще добивается прогресса, ведет упорную борьбу и нуждается в оружии", - заявила директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон.

Но как только люди почувствуют, что Киев проигрывает, они могут начать спрашивать, почему Запад продолжает подпитывать конфликт. В феврале-марте было легко сплотить население Европы против России, но сейчас конфликт перешел в затяжную стадию, и только зимой станет ясно, действительно ли европейцы готовы все терпеть ради Украины, заключает издание.

