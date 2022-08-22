22 Августа 2022
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Страны ЕС интегрированы во всех областях (синий), страны ЕС с исключениями (зеленый), страны, не входящие в ЕС, Единый рынок и Шенген (зелено-желтый) (2017) | Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-speed_Europe

Европейские политики не уверены, что зимой сохранится поддержка Киева

Официальные лица во многих странах Европы все чаще обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть из-за суровой зимы, когда будет нехватка топлива и еще больше вырастут цены на продукты. Об этом пишет CNN.
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Многие страны могут решить, что им лучше стать посредником между Россией и Киевом. А обязанность добровольно сократить зависимость от российского газа на 15% может остаться пустым обещанием, когда наступят холода, говорят еврочиновники на условиях анонимности. Также в Европе не понимают, чего конкретно хотят от продолжающихся боевых действий. Поэтому огромное значение будет иметь пропаганда.

"Зеленский должен продолжать свою пиар-магию и продвигать идею о том, что Украина все еще добивается прогресса, ведет упорную борьбу и нуждается в оружии", - заявила директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон.

Но как только люди почувствуют, что Киев проигрывает, они могут начать спрашивать, почему Запад продолжает подпитывать конфликт. В феврале-марте было легко сплотить население Европы против России, но сейчас конфликт перешел в затяжную стадию, и только зимой станет ясно, действительно ли европейцы готовы все терпеть ради Украины, заключает издание.

Теги: Европа, Украина



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