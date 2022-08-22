22 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральца, обвиняемого в покушении на убийство девочки, перевели под домашний арест

Суд изменил меру пресечения жителю Среднего Урала Сергею Карпицкому. Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство ребенка, переведен под домашний арест.
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Напомним, трагедия случилась 22 июня в селе Нижняя Синячиха: в голову одной из девочек, играющей с другими детьми на улице, попала пуля. Ребенка госпитализировали, а вскоре по подозрению задержали мужчину, который подрабатывает бульдозеристом.

Он признал вину, рассказав, что не видел играющих детей, а якобы стрелял по птицам. В дальнейшем Карпицкого заключили под стражу до 22 августа.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня мужчину перевели под домашний арест.

"Суд не продлил ему содержание под стражей", - уточнили в ведомстве.

Под домашним арестом Сергей Карпицкий будет оставаться до 23 сентября.

Напомним, что расследование данного дела находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Недавно уральские врачи рассказали, как лечили 10-летнюю девочку с огнестрельным ранением в голову.

Теги: покушение, домашний арест, суд



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