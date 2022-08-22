В России задержали смертника ИГ*, который планировал теракт в Индии

ФСБ РФ сообщила о задержании в России члена "Исламского государства"*, планировавшего выехать в Индию, и совершить там теракт против представителя власти страны.

По данным ведомства, задержанный - выходец из Центральной Азии. Находясь в Турции, он был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.

В июле в Карачево-Черкесии были задержаны 11 членов подпольной ячейки ИГ. По данным ФСБ, они причастны к вовлечению местных жителей в террористическую деятельность, а также пропаганде терроризма в интернете.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России