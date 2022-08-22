Люк у "Ельцин-центра", куда провалилась девушка, оказался бесхозным

22 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Ревдинский переулок в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Люк у "Ельцин-центра", куда провалилась девушка, оказался бесхозным

Люк на озелененной территории у "Ельцин-центра", куда провалилась жительница Екатеринбурга, оказался бесхозным. Оказалось, что он не принадлежит ни центру, возле которого и произошел инцидент, ни мэрии Екатеринбурга, ни МБУ "Зеленстрой", которое отвечает за благоустройство участка.

Об этом сообщили в пресс-службе МБУ "Зеленстрой" в ответ на запрос Накануне.RU. Оказалось, что компания отвечает только за содержание объектов зеленого хозяйства, устройство и содержание цветников. В их обязанности входит уборка и создание внешнего вида озелененной зоны, тротуаров, а также содержание урн. Канализационные люки же относятся к элементам инженерных систем.

Ревдинский переулок в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

"Земельный участок, на котором расположен люк, закреплен за нашим учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. Ремонт и безопасность канализационных колодцев входит в зону ответственности их собственников. Все объекты, передаваемые на баланс нашего учреждения из состава муниципальной казны, передаются по акту приема-передачи. На балансе МБУ "Зеленстрой" люк, расположенный на земельном участке, не состоит, обязанности по его содержанию и эксплуатации на учреждении не возложены", - говорится в ответе компании.

Напомним, инцидент произошел еще 3 августа, когда девушка гуляла по зеленому участку вместе с собакой. Как оказалось, люк был застелен газоном, а потому екатеринбурженка "заметила" его только после того, как в него провалилась. К счастью, падение не привело к серьезным травмам.

Теги: Ельцин-центр, люк, Зеленстрой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2022 11:39 Мск Екатеринбурженка провалилась в открытый люк у "Ельцин-центра"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети