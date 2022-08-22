Люк у "Ельцин-центра", куда провалилась девушка, оказался бесхозным

Люк на озелененной территории у "Ельцин-центра", куда провалилась жительница Екатеринбурга, оказался бесхозным. Оказалось, что он не принадлежит ни центру, возле которого и произошел инцидент, ни мэрии Екатеринбурга, ни МБУ "Зеленстрой", которое отвечает за благоустройство участка.

Об этом сообщили в пресс-службе МБУ "Зеленстрой" в ответ на запрос Накануне.RU. Оказалось, что компания отвечает только за содержание объектов зеленого хозяйства, устройство и содержание цветников. В их обязанности входит уборка и создание внешнего вида озелененной зоны, тротуаров, а также содержание урн. Канализационные люки же относятся к элементам инженерных систем.

"Земельный участок, на котором расположен люк, закреплен за нашим учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. Ремонт и безопасность канализационных колодцев входит в зону ответственности их собственников. Все объекты, передаваемые на баланс нашего учреждения из состава муниципальной казны, передаются по акту приема-передачи. На балансе МБУ "Зеленстрой" люк, расположенный на земельном участке, не состоит, обязанности по его содержанию и эксплуатации на учреждении не возложены", - говорится в ответе компании.

Напомним, инцидент произошел еще 3 августа, когда девушка гуляла по зеленому участку вместе с собакой. Как оказалось, люк был застелен газоном, а потому екатеринбурженка "заметила" его только после того, как в него провалилась. К счастью, падение не привело к серьезным травмам.