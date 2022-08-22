22 Августа 2022
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Экономика В России За рубежом
(2006) | Фото: homepage.eircom.net

Россия и Индия могут взаимно признать национальные платежные системы – "Мир" и RuPay

Россия и Индия обсуждают возможность взаимного признания национальных платежных систем – "Мира" и RuPay. Индийское издание Deccan Herald со ссылкой на источник в Нью-Дели сообщает, что вопрос о взаимном признании платежных систем был одним из основных во время визита в Москву советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала 17-18 августа. Довал встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с министром промышленности и торговли РФ, вице-премьером Денисом Мантуровым.

Карты российской национальной платежной системы "Мир" принимаются в десяти странах, в том числе в Турции. Она была создана после 2014 года, когда в отношении России впервые были введены санкции.

Теги: россия, индия, национальная платежная система



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