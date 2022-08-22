Pravda: Запад ненавидит русских за свою зависимость от из нефти и газа

Военная операция России на Украине дала Западу возможность изливать свою ненависть к русским в полной мере, пишет словацкая Pravda. Эта ненависть имеет и экономическое измерение.

Статья приурочена к 54-й годовщине ввода советских войск в Чехословакию. Это событие осложнило отношение местного населения к России. Сейчас ушло в прошлое то поколение, которое помнило Мюнхенский сговор и Вторую мировую войну, и у младших поколений сформировалось более неуважительное отношение к русским и даже ненависть.

"Ненависть все равно что наркотик и зависимость от него. Ненависть к России проявляется и такой же одержимостью и деструктивными последствиями, как и зависимость от героина. Пожалуй, Запад сегодня особенно ненавидит русских за свою собственную зависимость от российских газа и нефти. Зависеть от того, кого не уважаешь, кем пренебрегаешь, унизительно, а если уж тот, кого ты презираешь, посмеивается над тобой, то ненависть к нему, конечно, просто зашкаливает", - пишет издание.

Поэтому убеждать Запад в том, что эта ненависть вредим ему же, бесполезно. Он охвачен ею, и даже этой зимой эта ненависть будет согревать западных русофобов. А всех остальных - ненависть к тем, кто подставил свои страны, заключает автор.

В Европе не считают, что ненавидят русских, полагая, что лишь противостоят "агрессивной" России. Но еще в XIX веке многие русские философы писали об этой ненависти и русофобской пропаганде. Так, уже Александр Пушкин писал, что "озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной клеветою".

Историк Андрей Фурсов считает, что идеологическая война против России была развернута Европой в начале XIX веке, после наполеоновских войн, когда Россия стала самой сильной державой на континенте. И главным ее застрельщиком были британцы. Что касается ввода советских войск в Чехословакию, то Фурсов уверен, что это был стратегический просчет советского руководства. По его мнению, в 1968 году между Москвой и Западом имел место размен: СССР не вмешивается в события "парижской весны", в результате которой был смещен Шарль де Голль, а Запад - в ситуацию в Чехословакии. Он считает, что нужно было поддерживать протесты во Франции и спровоцировать НАТО на ввод войск в Париж, что надолго дало бы СССР большой козырь в идеологическом противостоянии с Западом. Но советское руководство к тому времени уже сделало ставку на интеграцию в западный мир, уверен эксперт.