22 Августа 2022
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Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральский бизнесмен заплатит 300 тысяч ребенку-хоккеисту, пострадавшему в ДТП

На Среднем Урале с бизнесмена взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего хоккеиста, пострадавшего в результате ДТП.
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Напомним, авария случилась вечером 2 марта на 144 км трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов". Сообщалось, что 61-летний водитель автобуса "Ивеко" выехал на встречную полосу, где наехал на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате травмы получил 14-летний мальчик, который находился в автобусе. С ушибами поясничного отдела позвоночника его госпитализировали в Центральную городскую больницу №2 Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в автобусе ехала хоккейная команда "Горняк", которая возвращалась в Кушву с проходивших в Каменске-Уральском соревнований. Как было установлено, для этого с индивидуальным предпринимателем заключили договор аренды автобуса с экипажем. В момент аварии в салоне находились 17 человек (дети 2006-2007 годов рождения).

В результате ДТП пострадавший ребенок получил перелом поперечных отростков позвонков справа со смещением. Данные повреждения были расценены экспертом как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила иск в суд о взыскании с предпринимателя компенсации морального вреда. В итоге Кушвинский городской суд взыскал с бизнесмена 300 тысяч рублей.

Теги: бизнесмен, компенсация, хоккеист



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