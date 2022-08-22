22 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
колодец, спасатели, (2017) | Фото:пресс-центр областной спасательной службы

В Челябинской области два человека погибли при очистке колодца в детском лагере

В Челябинской области погибли двое рабочих при выполнении работ по очистке колодца на территории детского лагеря рядом с поселком Хомутино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 августа. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, одному из рабочих, который спустился в колодец, стало плохо и он не смог самостоятельно подняться наверх. На помощь ему спустился второй рабочий. Оба молодых человека погибли. Тела погибших обнаружили в колодце под водой на глубине около 10 метров. Их подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

В прокуратуре уточнили, что погибшим было 17 и 19 лет. По данному факту проводится проверка.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц оздоровительного лагеря в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ", - сообщили в ведомстве.

Теги: рабчоий, колодец, десткий лагерь, проверка,



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