22 Августа 2022
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Политика За рубежом
военные учения, Baltic Host (2013) | Фото: Kaitsev&#228;e peastaap

США и Южная Корея начали военные учения по отражению "агрессии КНДР"

Южная Корея и США начали регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые продлятся до 1 сентября.

Как сообщило новостное агентство Yonhap, основной задачей маневров будет отражение крупномасштабной "агрессии" со стороны КНДР.

В них будут включены компьютерная симуляция для командных пунктов, полевая подготовка и учения по гражданской обороне. В ходе первой части учений военные США и Южной Кореи отработают отражение атак армии КНДР, а в ходе второй части — контратакующие операции.

В рамках UFS будут отрабатывать действия при различных сценариях, например, при обнаружении взрывного устройства на АЭС, при пожаре на заводе полупроводников, коллапсе банковской системы, пишет Regnum.

Напомним, КНДР на 100-й день с момента инаугурации президента Южной Кореи запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо.

В июле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США. Он также предупредил, что армия Южной Кореи "будет уничтожена" в случае попытки напасть на КНДР.

Теги: сша, южная корея, военные учения



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