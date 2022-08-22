США и Южная Корея начали военные учения по отражению "агрессии КНДР"

Южная Корея и США начали регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые продлятся до 1 сентября.

Как сообщило новостное агентство Yonhap, основной задачей маневров будет отражение крупномасштабной "агрессии" со стороны КНДР.

В них будут включены компьютерная симуляция для командных пунктов, полевая подготовка и учения по гражданской обороне. В ходе первой части учений военные США и Южной Кореи отработают отражение атак армии КНДР, а в ходе второй части — контратакующие операции.

В рамках UFS будут отрабатывать действия при различных сценариях, например, при обнаружении взрывного устройства на АЭС, при пожаре на заводе полупроводников, коллапсе банковской системы, пишет Regnum.

Напомним, КНДР на 100-й день с момента инаугурации президента Южной Кореи запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо.

В июле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США. Он также предупредил, что армия Южной Кореи "будет уничтожена" в случае попытки напасть на КНДР.