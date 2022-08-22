Подозреваемый по уголовному делу о гибели шестилетней девочки в Прикамье путается в показаниях

Подозреваемый по уголовному делу о гибели шестилетней Насти Б., тело которой спустя двое суток было найдено в колодце, 46-летний Виктор Мошкин путается в показаниях. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Комсомольская Правда".

В пятницу суд арестовал подозреваемого на два месяца.

По данным "КП", следов насильственной смерти эксперты не обнаружили, причиной смерти стало утопление. Однако остаются вопросы - как ребенок оказался в колодце. От дороги до магазина колодец отделял метр разрытой земли (недавно в тех местах прокладывали трубы и земля была перекопана), заросшая тропинка, бурьян с крапивой и колючками. Дом, где живет задержанный мужчина, находится всего в паре десятков метров от места трагедии.

По разным версиям ребенка могли напугать собаки, которые бегали недалеко от дороги, девочка могла увидеть кошку и погнаться за ней, Настя Б. могла уронить в колодец игрушку и упасть, попытавшись за ней спуститься. Так же до сих пор не исключена версия криминала.

Издание отмечает, что фигурант дела принимал участие в поисках ребенка. Его сожительница утверждает, что в день, когда девочка пропала, она вместе с мужем находилась дома - он чинил крылечко, она разбирала детские вещи.

Интерес силовиков к Мошкину вызван тем, что ранее тот отсидел срок за детоубийство. 28 лет назад он убил своего годовалого ребенка за то, что тот громко плакал. Дали 15 лет, через 10 отпустили условно. Виктор женился во второй раз, родилось трое детей. Сыну сейчас 11, дочкам шесть и 10. Но жена сбежала с любовником. Сообщается, что якобы впоследствии она спилась. Сейчас мужчина живет в гражданском браке с третьей женщиной. По ее словам, ее сожитель якобы взял на себя вину своей первой супруги за убийство ребенка.

"Он признался, что толкнул девочку, и она упала. Якобы не хотел этого делать, все получилось случайно. Но он настолько путается в показаниях, что его слова вызывают много вопросов, в которых сейчас, после ареста, будут детально разбираться следователи", - цитирует "КП" свой источник.

Расследование дела продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, девочка пропала несколько дней назад. Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась. Ребенка искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Нашли в колодце. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера, назначен необходимый комплекс экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Следственного комитета России.