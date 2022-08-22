22 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

За выходные в Свердловской области потушили восемь лесных пожаров

За минувшие выходные в Свердловской области было ликвидировано восемь природных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Борьбу с огнем вели около 100 человек. Среди них сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов и лесничеств, МЧС России и арендаторы. Также к тушению было привлечено более 30 единиц специальной техники.

По данным на 10 часов утра 22 августа на Среднем Урале зарегистрировано пять лесных пожаров, все они локализованы и не распространяются. Очаги действуют в лесных массивах Березовского и Сосьвинского городских округов, Екатеринбурга, в Кушвинском и Новолялинском лесничествах.

По данным специалистов, угрозы населенным пунктам нет. Уже установлено, что причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

Теги: лесные пожары, лесничества, Средний Урал



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