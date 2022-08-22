Под Рязанью из-за лесного пожара эвакуируют жителей, в Москве снова смог

Уже вторую неделю не удается потушить лесной пожар в Клепиковском районе Рязанской области. По данным МЧС, сейчас проводится временное отселение жителей поселка Голованово. "Такое решение принято для обеспечения безопасности людей и усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня. Временные пункты размещения готовы", - сообщили в МЧС.

Между тем, Москву снова накрыло смогом из-за дыма, принесенного из Рязанской области. Синоптики дают неутешительный прогноз: ветер с юго-востока будет дуть большую часть недели, концентрация частиц горения в атмосфере вырастет минимум в полтора раза относительно воскресенья. Ситуация усугубляется жарой – в столице сейчас температура воздуха поднялась до 30 градусов.