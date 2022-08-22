Суд оставил под арестом экс-замглавы района в Челябинской области, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения решение районного суда, продлившего бывшему заместителю главы Ашинского района Виктору Чистякову срок заключения под стражей до 27 августа.

"Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Чистякова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, подозреваемый в 2018 году способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, которые были построены с нарушениями. За это он получил от директора коммерческой организации 800 тыс. рублей.