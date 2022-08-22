Битва майонеза. На представителя "ЕМЖК Уральский Провансаль" составят протокол за копирование знаменитого бренда

В УФАС поступила жалоба на плагиат товарного знака знаменитого екатеринбургского майонеза "ЕЖК Провансаль". Как оказалось, на полках уральских магазинов уже два года выставляется продукция "ЕМЖК Уральский Провансаль", которая внешне почти ничем не отличается от известного бренда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС по Свердловской области, с просьбой восстановить и защитить свои законные права в ведомство обратился собственник товарного знака - АО "Жировой комбинат".

Управление рассмотрело все обстоятельства и материалы дела, после чего подтвердило факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО "ЕМЖК".

"Нарушением стало использование на упаковке обозначения "ЕМЖК Уральский Провансаль", сходного до степени смешения с товарным знаком "ЕЖК Провансаль". Также форма упаковки, цветовая гамма, расположение стилистических элементов (надписей, геометрические формы, в которые помещены надписи, изображение тарелки с мясными изделиями и овощами) майонеза "ЕМЖК Уральский Провансаль", производства ООО "ЕМЖК", копирует и имитирует упаковку майонеза "ЕЖК Провансаль", производства АО "Жировой комбинат" - заключили в УФАС.

Факт копирования подтверждается и тем, что продукция с логотипом "ЕЖК" появилась на полках магазинов УрФО в июне 2018 года, в то время как продукция "ЕМЖК" в октябре 2020 года. Таким образом, последний бренд может ввести покупателя в заблуждения, из-за чего у того может измениться мнение о майонезе "ЕЖК" и его качестве. Таким образом, наработанная годами деловая репутация бренда также может пострадать.

В подтверждение нарушения служат и принятые ранее судебные акты. Законный представитель ООО «ЕМЖК» вызван на составление протокола по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ "Недобросовестная конкуренция".