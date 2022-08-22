В Пермском крае пропали туристы: супружеская пара не выходит на связь с четверга

В Пермском крае ведутся поиски туристов. Согласно информации, опубликованной в группе "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой" социальной сети "ВКонтакте", пропавшие - супружеская пара - Анна Лядова и Олег Ломакин.

Мужчине 51 год, его супруге 45 лет. Пара уехала на природу вечером 18 августа в Красновишерском районе и с тех пор их местонахождение неизвестно. Передвигались супруги на автомобиле "LADA Largus" с белого цвета.

Приметы пропавших: Анна Лядова - худощавого сложения, рост 165 см, светлые волосы, карие глаза, Олег Ломакин - рост 170 см, плотного сложения, голубые глаза, лысый, седая борода, носит очки.

"Просьба помочь в распространении информации! Просим откликнуться автовладельцев с видеорегистраторами. Если ваш регистратор зафиксировал передвижение потерявшихся и вы хотите передать нам запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (342)204-49-04", - говорится в сообщении.



По некоторым данным, пропавших супругов якобы видели туристы во время сплава. Как сообщают волонтеры, зона поиска пропавших обширна, местами в ней нет связи. Поисковики надеются, что с супругами все хорошо и до них просто не могут дозвониться.

Поиски продолжаются.