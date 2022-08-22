22 Августа 2022
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патриарх Кирилл, десятилетие поместного собора (2019) | Фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл выразил соболезнования Александру Дугину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования русскому философу Александру Дугину в связи с убийством его дочери. Текст обнародован на сайте Московской патриархии.

Предстоятель РПЦ отметил, что с глубокой скорбью воспринял это известие. Дарья Дугина была активным общественным деятелем, ярким журналистом, талантливым научным исследователем.

"Будучи продолжателем Вашего дела, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег. Во дни тяжелых испытаний, связанных с потерей родных и близких людей, для нас, как утешение звучат слова Священного Писания: "живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни" (Рим. 14:8)", - написал патриарх Кирилл.

Сам Дугин является старообрядцем, но в лоне РПЦ.

Западные СМИ почти открыто злорадствуют из-за убийства Дарьи Дугиной, пишет "Взгляд" по результатам анализа западной прессы. А вот украинский телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что тактика террора, который ведут западные и украинские спецслужбы, со временем может обернуться против Украины. А российское общество только больше консолидируется.

Теги: патриарх Кирилл, убийство, теракт, Александр Дугин, Дарья Дугина



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