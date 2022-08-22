22 Августа 2022
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Экономика В России
(2011) | Фото:

BBC отозвала лицензию на некоторые фильмы и сериалы в России

Британская корпорация BBC прекратила лицензирование контента для российских пользователей, также компания отозвала лицензии на показ некоторых сериалов и фильмов для российских онлайн-кинотеатров.

Так, в "Кинопоиске" больше недопступны сериалы BBC "Улица потрошителя", "Мисс Марпл", "Война и мир", "Гордость и предубеждение", передает РБК. Но при этом остались в доступе сериалы "Доктор Кто", "Пустая корона", "Тюдоры" "Убивая Еву" и др.

В "Кинопоиске" заявили, что каталог никогда не был статичным, контент постоянно добавляется или удаляется в связи с истечением срока подписных прав.

Теги: bbc, лицензия, кинопоиск, онлайн-кинотеатр, сериал



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