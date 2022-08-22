Рябков: Игнорирование НАТО "красных линий" России угрожает ядерной войной

Политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с "Известиями".

По словам дипломата, курс Североатлантического альянса на игнорирование "красных линий" является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения.

Рябков предупредил НАТО об опасности ядерной войны "с вытекающими тяжелейшими последствиями". Он призвал не допустить военного столкновения ядерных держав.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал "вбросами и ложью" сообщения западных СМИ о планах Москвы применить на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. "Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", - подчеркнул он.