22 Августа 2022
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Экономика За рубежом
Флаг Швейцарии (2022) | Фото: Denis Balibouse / Reuters

ВТО предрекли распад на несколько частей

Расхождение позиций крупных стран – членов Всемирной торговой организации (ВТО) по ключевым вопросам может привести к расколу организации на два и более блока.

Заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в разговоре с ТАСС высказался о том, что наиболее вероятным сценарием сегодня является "сохранение женевской оболочки ВТО с разновекторной тягой ключевых групп внутри".

"ВТО может расколоться на два или несколько блоков и потерять часть своей глобальной универсальности. Но и в таком случае ВТО может сыграть позитивную роль для региональной экономики, продолжая функции создателя правил и арбитра", - сказал Медведков.

Он подчеркнул, что сегодня на повестке дня не стоит создание принципиально новой торговой организации взамен ВТО. Ещё одним возможным путём развития международных соглашений в сфере торговли, по мнению Медведкова, может стать развитие системы договоров, открытых для присоединения других стран, заключаемых странами "с одинаковой философией регулирования в рассматриваемом секторе или в вопросах о замене устоявшихся норм, о выработке поведенческих требований, адаптированных под новеллы технологического развития". Возможность позитивных изменений внутри ВТО эксперт связывает с отказом стран от использования торговых ограничений в качестве средства давления и предоставлении многосторонних гарантий торговой безопасности.

Теги: Максим Медведков, ВТО, распад



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