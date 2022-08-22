22 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели семьи в ДТП

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли три человека, в том числе годовалый ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Авария произошла 20 августа на 66 км автодороги "Черноречье-Бреды". Водитель Skoda Octavia в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате ДТП погибли 35-летний водитель Chevrolet, его 34-летняя супруга и их годовалый ребенок. Водитель другого автомобиля получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Известно, что водитель Skoda за последние два года 66 раз привлекался к административной ответственности.

Теги: ДТП, уголовное дело,



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