В РФ начали открываться магазины Crocs, закрывшиеся в марте – но уже с новым оператором

В России возобновляют работу магазины, где продается обувь Crocs. Они закрылись в марте – после начала военной спецоперации на Украине. Открывает их уже не сама компания, а новый, российский оператор. По данным "Коммерсанта", основным владельцем новой компании является Эрик Пети, в 2008-2014 гг. он являлся гендиректором российского подразделения Crocs.

Пети в нулевых работал на руководящих постах в российской компании, развивавшей в РФ франшизу ресторанов "Сбарро", а с 2014 года возглавлял российское представительство финского бренда одежды Reima (компания ушла с российского рынка после начала военной спецоперации).

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что американская компания могла продать российский бизнес на рыночных условиях, сохранив возможность выкупа "при наступлении определенных обстоятельств". Подобная схема позволяет Crocs возобновить поставки в РФ, снизив риски, которые в том числе несет прямое присутствие.