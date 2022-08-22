Ультиматум Зеленского: Переговоры с Россией будут невозможны после суда над украинскими нацистами

После суда над украинскими нацистами в ДНР любые переговоры с Россией будут невозможны. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем новом видеоролике, комментируя сообщения о готовящемся трибунале в Мариуполе над боевиками "Азова" (запрещен в РФ).

"Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - сказал он.

Зеленский считает, что они "герои своей родины".

Бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко, который сбежал на Украину после начала освободительной операции России, заявил недавно, что ДНР может провести трибунал над нацистами 24 августа, в день незалежности.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сказал, что подготовка к трибуналу ведется.

"Трибунал неизбежен, и один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям, готовится и помещение, и вся доказательная база", - сообщил он.

На трибунале над военными преступниками будут наблюдатели из России, Белоруссии и Сирии, добавил он.

В Донбассе собрано огромное число свидетельских показаний о зверствах бандеровцев.

