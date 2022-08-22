Bosch продает российские заводы

Российская структура немецкой Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы" производит в России холодильники и стиральные машины) намерена продать два своих завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что из-за санкций заводы не могут полноценно функционировать и поставлять продукцию. Большую часть деталей предприятиям приходила из Евросоюза.

По словам одного из источников издания, руководство Bosch не понимает, что делать с российскими активами, которые перестали приносить прибыль. Он уточнил, что некоторые компании, включая российские ритейлеры, интересовались этой покупкой, но "цена показалась завышенной".

В "Марвел-Дистрибуции" предположили, что покупкой активов Bosch могут заинтересоваться китайские или турецкие производители бытовой техники, как произошло с Whirlpool, завод которой выкупила турецкая Arcelik. Также источники издания заявили, что одним из кандидатов является китайская Midea, которая "давно хочет локализоваться в России", или другой бренд из этой страны — Hisense.