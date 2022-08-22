В уральском городе вспышка энтеровируса: заболели почти 100 человек

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выясняет причины массовой заболеваемости энтеровирусом в Серове.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с 28 июля по 18 августа этого года в уральском городе было зарегистрировано 98 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. У большинства заболевание проявляется в виде сыпи и протекает в легкой форме.

"При поступлении сведений о первых случаях инфицирования сотрудниками управления было начато эпидемиологическое расследование с целью установления причин роста заболеваемости. На сегодняшний день продолжается работа в семейных очагах, в образовательных и медицинских учреждениях города, на предприятиях, занимающихся водоподготовкой, а также очисткой сточных вод", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в лабораториях исследуются пробы воды открытых водоемов, источников водоснабжения, разводящей сети водоснабжения, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели.

"Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - заверили в ведомстве.