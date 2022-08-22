Президент Сербии призвал общество вместо гей-парада обсуждать зиму без российских углеводородов

Президент Сербии Александр Вучич не в лучшем настроении вернулся из Брюсселя. А в Белграде, тем временем, одной из главных тем для обсуждения в СМИ и соцсетях стало возможное проведение гей-парада. Решение по этому поводу пока не принято. Но Вучича разозлило, что ЛГБТ-тема привлекает больше внимания, чем экономические проблемы.

"Нам проще всего рассуждать о глупостях, и лучше всего мы это умеем делать в баре. Вот так и появляется вопрос прайда (ЛГБТ-сообщества – прим. ред.), а про электричество, нефть и как мы переживем зиму - речи не идет. А между тем, с 1 ноября российского газа для нас нет, потому что мы под санкциями. "Они оба мне противны, потому что смотрят только на себя", - заявил Вучич, говоря о лидерах движения за проведение гей-парада и его противниках.

Вучич ранее заявлял, что его правительство пытается вести нейтральную позицию в отношении России и не поддерживать европейские санкции (хотя также Вучич говорил, что поддерживает территориальную целостность Украины). ЕС давит на Сербию, требуя присоединиться к санкциям, Белград же, в свою очередь, требует от ЕС обозначить реальные сроки вступления Сербии в Евросоюз, и уж только тогда он будет готов ужесточить свою позицию относительно России.