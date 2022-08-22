22 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Вагон врезался в здание (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области грузовой вагон врезался в здание

В Челябинской области вагон врезался в здание столярного цеха. Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 августа на пути необщего пользования компании "Ресурс", который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД. При производстве маневровых работ произошел сход вагона.

По предварительным данным, составитель поездов не перевел стрелочный перевод в нужное направление, в результате чего локомотив проследовал на тупиковый путь, занятый гружеными вагонами, где совершил с ними столкновение с последующим наездом на здание столярного цеха.

В результате инцидента никто не пострадал.

вагон врезался в здание(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Теги: вагон, поезд, проверка,



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