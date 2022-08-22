22 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика За рубежом
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Байден и европейские лидеры призвали к "военной сдержанности" вокруг ЗАЭС

Президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Как сообщили в немецком правительстве, лидеры четырех государств призвали к военной сдержанности в районе атомной электростанции, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ.

При этом была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке киевского режима, пишет РИА Новости.

Ранее генскек ООН Антониу Гутерреш, находясь с визитом в Одессе, высказал мнение, что нужно демилитаризовать ЗАЭС. По его словам, когда российские военные уйдут, проблема "будет решена". Гутерреш также назвал несомненным то, что "электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество", передает Regnum.

Теги: запорожская аэс, байден, макрон, шольц, джонсон



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