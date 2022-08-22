22 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Ружье, из которого стреляли в п. Совхозный (2022) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в уральском поселке

В свердловском поселке Совхозный в эти выходные прогремели выстрелы. Как оказалось позднее, местный житель открыл огонь из охотничьего ружья, в результате чего скончался сам и унес жизнь еще одного человека.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в отдел полиции 20 августа в 23.50. После этого на место выехала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного охотничьего ружья. "Ствол" изъят. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими гражданами из компании людей, находившихся в гараже. Впоследствии стрелявший – мужчина, 1986 г.р., и один из потерпевших скончались в больнице", - отметил полковник Горелых.

Ружье, из которого стреляли в п. Совхозный(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

В региональном отделении СКР добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "убийство". При осмотре места происшествия эксперты изъяли ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Тела умерших также отправлены на экспертизу. Точная причина убийства выясняется в ходе расследования.

Теги: стрельба, ружье, Совхозный, ссора



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