22 Августа 2022
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Ученик в школе №34 в посёлке Рудный (2020) | Фото: Накануне.RU

Четверть родителей школьников будут брать выходной 1 сентября

Четверть работающих родителей России планируют брать выходной за свой счёт или день отпуска 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. При этом каждая пятая компания готова официально предоставить выходной родителям школьников в День знаний.

Это следует из результатов опроса портала Superjob, которые есть в распоряжении ТАСС. В опросе приняли участие 1,6 тыс. родителей школьников и 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей организаций и предприятий, ответственных за подбор персонала.

"Как и в прошлом году, 25% трудоустроенных родителей школьников планируют взять 1 сентября день отпуска или выходной за свой счёт, чтобы проводить ребенка на школьную линейку. Еще 20% собираются отпроситься на полдня", - говорится в результатах исследования.

В них также отмечается, что каждый пятый родитель (22%) признался, что испытывает стресс перед 1 сентября. При этом женщины переживают чаще мужчин (29% против 14%). А родители учащихся 6-11 классов тревожатся реже учеников 1-5 классов (19% против 24%). Согласно опросу работодателей, 4 из 10 российских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 19% официально, 24% - неофициально.

Теги: Родители, дети, школьники, линейка, 1 сентября



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