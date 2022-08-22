На Средний Урал возвращается 30-градусная жара

Синоптики вновь обещают 30-градусную жару на Среднем Урале. Такая погода простоит до конца этой рабочей недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 22-24 августа в столице Урала будет плюс 28-31, а по ночам воздух будет остывать до 13-17 градусов. При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.

К выходным жара начнет понемногу спадать. Дневная температура стабилизируется в районе 25-градусной отметки.

Напомним, на прошлой неделе уральские синоптики дважды объявляли штормовое предупреждение о заморозках.