Россияне после ухода брендов вспомнили о секонд-хендах

С начала года граждане России стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионных магазинах.

Количество операций по картам "Московского кредитного банка" в таких точках продаж с января по август текущего года выросло более чем в 2,5 раза. Объем покупок той же категории по картам "Почта Банка" с начала года увеличился на 20%.

Маркетплейсы подхватили тренд, и вводят опции по перепродаже товаров. Как говорят эксперты, ожидается дальнейший рост популярности магазинов подержанных вещей. Это связано не только с желанием сэкономить, но и с возможностью получить большее количество впечатлений, ощутить себя охотником за сокровищами, сообщают "Известия".

Напомним, шведская торговая сеть H&M решила окончательно прекратить деятельность в России.