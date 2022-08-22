Назвавший волонтера "грязью" свердловский кандидат в депутаты снялся с выборов

Кандидат в депутаты городской думы Асбеста в Свердловской области Егор Александрин, который назвал волонтеров "грязью", снимет свою кандидатуру с выборов.

Как сообщил его отец, действующий депутат гордумы, заместитель секретаря местного отделения "Единой России" Дмитрий Александрин, кандидат в депутаты должен быть сдержан и слова, которые сказал Егор, наверняка говорить не следовало. Он предложил политсовету принять соответствующие организационные решения, касающиеся участия Егора в выборах.

Дмитрий Александрин попросил политсовет освободить его от должности заместителя секретаря асбестовского отделения "Единой России".

После этого слово взял Егор Александрин, который обратился к жителям Асбеста. По его словам, он сожалеет о том, что его эмоции "взяли верх", сообщает РБК.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале осудил кандидата в депутаты думы Асбеста Егора Александрина

Егор Александрин зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста. Выборы в думу Асбеста пройдут в единый день голосования 11 сентября.