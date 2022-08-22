22 Августа 2022
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Экономика В России
газификация, газопровод, газ, вентиль (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Газпром" остановит "Северный поток" на три дня

На компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает экспорт газа по трубопроводу "Северный поток", с 31 августа на трое суток будет остановлен единственный работающий сейчас газоперекачивающий агрегат Trent 60.

Прекращение поставок связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ. Как говорят в компании, на "Портовой" будут выполнены работы вместе со специалистами компании Siemens, оборудование которой используется на станции. Работы завершатся 2 сентября, после чего, при отсутствии неисправностей, экспорт газа будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки, сообщают "Ведомости".

Европа из-за этого потеряет всего 100 млн куб. м, но рынки уже запаниковали.

Напомним, турбина, необходимая для полноценной работы газопровода "Северный поток", находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, она готова к эксплуатации.

Теги: Газпром, Северный поток, газ



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