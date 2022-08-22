22 Августа 2022
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Общество В России
счастье, семья, радость, улыбка (2012) | Фото: afisha.info-altai.ru

Исследование: в России сократилась доля счастливых людей

Доля счастливых граждан России в 2022 году сократилась по сравнению с прошлым годом.

Как говорится в опросе Центра исследований гражданского общества ВШЭ, падение составило 1 п. п. В этом году 83% граждан называли себя счастливыми, в 2021 году – 84%. 33% опрошенных назвали себя безусловно счастливыми, тогда как в 2021 году таковых насчитывалось 30%. 50% считают, что "скорее счастливы, чем нет" (в 2021 году – 54%).

Авторы исследования говорят, что за последние четыре года общий уровень счастья почти не изменился "несмотря на пандемию и напряженную обстановку в мире". К примеру, в 2019 году была зафиксирована самая низкая доля счастливых граждан РФ за последние четыре года – 79%, сообщают "Ведомости".

Теги: россияне, исследование, счастье



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