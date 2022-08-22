Минфин России может возобновить валютные интервенции в сентябре

Министерство финансов России готово в пробном режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, как только будет одобрена концепция бюджетного правила.

Механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, кабмин должен сделать это до 1 октября. Вопрос одобрения концепции вынесен на уровень главы государства. Как только будет принято решение, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты.

Теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре. Препятствий, чтобы возобновить покупки в переходный период, нет. Закон дал право приостановить действие бюджетного правила – его можно разморозить, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в министерстве не рассматривают других валют для закупки по бюджетному правилу, кроме юаня.

Напомним, предлагаются следующие параметры: при расчете базовых нефтегазовых доходов ориентироваться на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки.