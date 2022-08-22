22 Августа 2022
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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Руководство Госдумы обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС

22 августа состоится внеплановое совещание лидеров фракций с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.

Инициатива мероприятия для обсуждения мер "по демилитаризации Украины" принадлежит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Этому предшествовали заявления о возможной эскалации ситуации вокруг объекта. Зюганов заявил, что "Киев превращается в террористическую организацию". Он считает, что собрать совет Госдумы можно "в течение двух дней". Председатель нижней палаты парламента оперативно согласился обсудить эти вопросы, во всяком случае с лидерами думских фракций.

Как заявил политолог Константин Калачев, у совещания лидеров фракций и совета Госдумы разный функционал. Совет готовит предложения по решению палатой организационных вопросов, и если в Госдуме ограничатся проведением "совещания", значит, анонсированные ранее темы могли быть скорректированы.

Политолог Александр Немцев говорит, что руководству страны важно показать политический консенсус по вопросам, которые могут беспокоить людей. При необходимости сразу после совещания Володина и руководителей фракций можно было бы назначить и провести совет Госдумы – даже без участия председателей комитетов (обладают только совещательным голосом). Но к вечеру 21 августа приглашений на совет не получили даже его постоянные члены с решающим голосом.

Близкий к Администрации президента собеседник "Ведомостей" говорит, что встреча с лидерами фракций в данном случае – инициатива прежде всего самого Володина. Повестка предполагаемого совета до конца не определена, этим можно объяснить его задержку.

Теги: Госдума, депутаты, Володин, ЗАЭС



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