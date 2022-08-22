22 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Столкновение автобуса с большегрузом (2022) | Фото: УМВД России по Ульяновской области

Власти Николаевского района в Ульяновской области ввели режим ЧС из-за ДТП

Режим ЧС муниципального характера введен в Николаевском районе Ульяновской области, где произошла смертельная автоавария.

"Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера", — сказано в сообщении на сайте администрации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ульяновской области в Главное следственное управление ведомства.

Напомним, 21 августа на автотрассе М5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками. Погибли 16 человек, трое госпитализированы.

Теги: ДТП, авария



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Ранее 22.08.2022 00:09 Мск Делом о автоаварии в Ульяновской области займется ГУ СКР
Ранее 21.08.2022 19:24 Мск В Ульяновской области 16 человек стали жертвами ДТП автобуса с большегрузами


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