Власти Николаевского района в Ульяновской области ввели режим ЧС из-за ДТП
Режим ЧС муниципального характера введен в Николаевском районе Ульяновской области, где произошла смертельная автоавария.
"Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера", — сказано в сообщении на сайте администрации.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ульяновской области в Главное следственное управление ведомства.
Напомним, 21 августа на автотрассе М5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками. Погибли 16 человек, трое госпитализированы.