Власти Николаевского района в Ульяновской области ввели режим ЧС из-за ДТП

Режим ЧС муниципального характера введен в Николаевском районе Ульяновской области, где произошла смертельная автоавария.

"Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера", — сказано в сообщении на сайте администрации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ульяновской области в Главное следственное управление ведомства.

Напомним, 21 августа на автотрассе М5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками. Погибли 16 человек, трое госпитализированы.