Поспред РФ в Женеве: Чем дольше конфликт на Украине продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения

Затяжной характер конфликта вокруг Украины, обусловленный поставками вооружений со стороны Запада, серьезно затруднит поиск его дипломатического урегулирования.

Как сообщил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, в настоящее время нет "возможности для дипломатических контактов" между сторонами. Дипломат отметил, что Киев и Запад показывают свое желание "сражаться до последнего украинца", свидетельством чему служит продолжение поставок вооружений властям в Киеве, пишет Financial Times.

Напомним, шесть крупнейших стран Европы в июле не дали новых двусторонних военных обещаний Украине впервые после начала спецоперации. Военная помощь Киеву уменьшается как раз в момент, когда украинская власть анонсировала решающее контрнаступление.