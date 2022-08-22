Делом о автоаварии в Ульяновской области займется ГУ СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ульяновской области в Главное следственное управление ведомства

Глава СКР поручил установить все обстоятельства ДТП, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей, сообщило ведомство.

Напомним, 21 августа на автотрассе М5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками. Погибли 16 человек, трое госпитализированы.