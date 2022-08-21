В Рязанской области из-за пожаров эвакуируют население

В Рязанской области проводится временное отселение жителей поселка Голованово Клепиковского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России, такое решение принято для обеспечения безопасности людей и усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня. Временные пункты размещения готовы.

В ведомстве также сообщили, что тушение пожара продолжается в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной передислокации группировки и работе авиации, пожарным удалось сбить верховой пожар и не допустить распространения огня в сторону поселка Деулино.

Тушение осложняет жаркая погода и порывистый ветер.

На месте работают сводные отряды Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Только от города Москвы привлечено к тушению шесть вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники, в том числе тяжелые бульдозеры, необходимые для создания минерализованных полос.