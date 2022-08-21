Момент взрыва автомобиля Дугиной попал на видео

Момент подрыва автомобиля Дугиной попал на видео. Видеоролик опубликован telegram-каналом "112", передает корреспондент Накануне.RU.

Камеры зафиксировали яркую вспышку в 21.35. Эксперты изъяли более 10 регистраторов, установленных в машинах, сейчас идёт анализ видео. Силовики составляют список людей, находившихся на парковке в промежуток с 14.00 до 21.00.

По версии следствия, взрыв был произведен дистанционно.

"Мощность бомбы составила примерно 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Безоболочное взрывное устройство было прочно закреплено рядом с трубками бензина под водительским сидением. Предварительно, бомба сработала по дистанционному подрыву с помощью телефонного звонка. Исполнители убийства следили за передвижением машины, как именно пока неизвестно. Не исключено, что преступники смогли вывести камеры на парковке из строя, планируя покушение", - говорится в сообщении.

По данным 112, последние две недели они не работали.

Следователи отрабатывают различные версии, в том числе, связанные с личными конфликтами Дарьи Дугиной и ее отца. Но приоритетной остаётся версия о причастности к убийству украинских спецслужб по мотивам общественной деятельности.

Напомним, Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы. А писатель Захар Прилепин обвинил в гибели Дарьи лично Владимира Зеленского. По словам Прилепина, президент Украины "дал добро" на убийство. Главный редактор RT Маргарита Симоньян потребовала ударить по украинским центрам принятия решений. В Киеве заявили о непричастности Украины к произошедшему.