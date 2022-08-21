Заключенные СИЗО отпустили одного из трех заложников

Одного из трех конвоиров, которых взяли в заложники кемеровские арестанты, отпустили. Сообщает telegram-канал "Mash Siberia".

"На свободе сейчас — 23-летний прапорщик Кристина М. В СИЗО №1 остаются ее коллеги Юрий Ш. и Ангелина Д. Часть спецназа запустили внутрь", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления ФСИН, двое сотрудников заблокированы заключенными в камере.

"При проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.