Шведские власти готовы ограничить выдачу виз россиянам, но не прекратить

Шведские власти готовы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам. Такое заявление в эфире местного радио сделал министр миграции Андерс Игеман.

"Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", - цитирует министра ТАСС.

По его мнению санкции не должны вводиться против рядовых жителей, полная остановка виз будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи

Напомним, 30-31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза на неформальной встрече в Праге рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз, чтобы заставить граждан РФ "платить цену" за спецоперацию на Украине. Большая часть южных и западных стран ЕС выступает против такой инициативы.