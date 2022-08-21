22 Августа 2022
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Политика За рубежом
виза (2012) | Фото:turbooks.ru

Шведские власти готовы ограничить выдачу виз россиянам, но не прекратить

Шведские власти готовы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам. Такое заявление в эфире местного радио сделал министр миграции Андерс Игеман.
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"Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", - цитирует министра ТАСС.

По его мнению санкции не должны вводиться против рядовых жителей, полная остановка виз будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи

Напомним, 30-31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза на неформальной встрече в Праге рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз, чтобы заставить граждан РФ "платить цену" за спецоперацию на Украине. Большая часть южных и западных стран ЕС выступает против такой инициативы.

Теги: визы, евросоюз



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