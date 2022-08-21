22 Августа 2022
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Происшествия В России
Столкновение автобуса с большегрузом (2022) | Фото: УМВД России по Ульяновской области

В Ульяновской области 16 человек стали жертвами ДТП автобуса с большегрузами

Сегодня, на автотрассе М5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками. Погибли 16 человек, трое госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МВД, столкновение произошло примерно в 14.00.

"Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Столкновение автобуса с большегрузом(2022)|Фото: УМВД России по Ульяновской области

ГУбернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем telegram-канале сообщил, что поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.

"Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", - заявил он.

Теги: ДТП, автобус, грузовик, большегруз



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2022 01:01 Мск Власти Николаевского района в Ульяновской области ввели режим ЧС из-за ДТП
Ранее 22.08.2022 00:09 Мск Делом о автоаварии в Ульяновской области займется ГУ СКР


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